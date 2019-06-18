Зелимхан Бакаев: Понимаю, что в «Спартаке» будет тяжелее В минувшем сезоне российский футболист отыграл в составе тульского «Арсенала» 30 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевых передачи.

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от возвращения в столичный клуб. Он выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды.

«Рад наконец-то вернуться, встретиться с игроками, с которыми тренировался до ухода в аренду. Счастлив, что я снова в «Спартаке»!

Чувствую, что вышел на новый уровень. Но в «Спартаке» нужно прогрессировать еще больше. Прекрасно понимаю, что сейчас будет тяжелее, чем в прошлом году», – цитирует Бакаева пресс-служба красно-белых.