Зелимхан Бакаев: Понимаю, что в «Спартаке» будет тяжелее

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от возвращения в столичный клуб. Он выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды.
«Рад наконец-то вернуться, встретиться с игроками, с которыми тренировался до ухода в аренду. Счастлив, что я снова в «Спартаке»!
Чувствую, что вышел на новый уровень. Но в «Спартаке» нужно прогрессировать еще больше. Прекрасно понимаю, что сейчас будет тяжелее, чем в прошлом году», – цитирует Бакаева пресс-служба красно-белых.
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