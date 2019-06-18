Мамаева и Кокорина этапируют в колонию в конце июня – начале июля - Советский спорт
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18 июня 2019 22:50ФутболКоноплев Александр

Мамаева и Кокорина этапируют в колонию в конце июня – начале июля

Осужденные спортсмены будут отбывать срок в Подмосковье.

Адвокат Игорь Бушманов, защищавший полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, когда его клиента и форварда «Зенита» Александра Кокорина перевезут в колонию.

– Предполагаю, что к концу этой недели или начале следующей поступит постановление, и тогда в конце июня – начале июля их этапируют, – сказал Бушманов в интервью Life.ru.

Мамаева и Кокорина перевезут на поезде в одну из подмосковных колоний. Оба футболиста получили многомесячные сроки за хулиганство и причинение вреда здоровью.

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