Мамаева и Кокорина этапируют в колонию в конце июня – начале июля

Адвокат Игорь Бушманов, защищавший полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, когда его клиента и форварда «Зенита» Александра Кокорина перевезут в колонию.
– Предполагаю, что к концу этой недели или начале следующей поступит постановление, и тогда в конце июня – начале июля их этапируют, – сказал Бушманов в интервью Life.ru.
Мамаева и Кокорина перевезут на поезде в одну из подмосковных колоний. Оба футболиста получили многомесячные сроки за хулиганство и причинение вреда здоровью.
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