Николай Комличенко: Сына еще не видел, на руках не держал Совсем скоро футболиста ждет главная встреча жизни.

Российский нападающий Николай Комличенко объяснил выбор имени для рожденного сегодня сына. По словам футболиста, он еще не полностью осознал, что стал отцом.

– Жена еще в роддоме, а мелкого я еще даже не видел, на руках не держал. Когда это произойдет, тогда, наверное, окончательно все осознаю. Но сейчас я просто очень счастлив.

У нас было много вариантов, но имя Тимофей понравилось больше всего. Прикольное и красивое, – сказал Комличенко в интервью «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 23-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив рекордные для лиги 28 мячей за «Младу-Болеслав».