Гилфи Сигурдссон женился на «Мисс Исландия»

Полузащитник «Эвертона» Гилфи Сигурдссон сыграл свадьбу с Александрой Иварсдоттир. В 2008 году избранница футболиста выиграла конкурс «Мисс Исландия». Также Иварсдоттир побеждала на Miss World Sports, где девушки соревновались в беге, плавании на каное и футбольных пенальти.
Отметим, что Сигурдссон и Иварсдоттир несколько лет прожили фактическим браком.
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