Гилфи Сигурдссон женился на «Мисс Исландия» - Советский спорт
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18 июня 2019 23:36ФутболКоноплев Александр

Гилфи Сигурдссон женился на «Мисс Исландия»

Свадьба прошла на озере Комо.

Полузащитник «Эвертона» Гилфи Сигурдссон сыграл свадьбу с Александрой Иварсдоттир. В 2008 году избранница футболиста выиграла конкурс «Мисс Исландия». Также Иварсдоттир побеждала на Miss World Sports, где девушки соревновались в беге, плавании на каное и футбольных пенальти.

Отметим, что Сигурдссон и Иварсдоттир несколько лет прожили фактическим браком.

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❤️ JustMarried ❤️ Thank you to all our friends&family that came out to celibrate with us. It truly was the most magical day of our lives ✨

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