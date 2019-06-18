Гилфи Сигурдссон женился на «Мисс Исландия» Свадьба прошла на озере Комо.

Полузащитник «Эвертона» Гилфи Сигурдссон сыграл свадьбу с Александрой Иварсдоттир. В 2008 году избранница футболиста выиграла конкурс «Мисс Исландия». Также Иварсдоттир побеждала на Miss World Sports, где девушки соревновались в беге, плавании на каное и футбольных пенальти.

Отметим, что Сигурдссон и Иварсдоттир несколько лет прожили фактическим браком.