Младший брат Мунтари перешел в «Тамбов»

Ганский полузащитник Салли Муниру подписал контракт с «Тамбовом», сообщает Ghana Soccernet.
Новичку премьер-лиги он достался бесплатно – 17 июня хавбек разорвал контракт с минским «Динамо». Также футболист выступал за румынские «Клуж» и «Стяуа», португальскую «Тонделу» и турецкий «Малатьяспор».
Муниру – младший брат экс-игрока «Интера» и «Милана» Салли Мунтари.
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