Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией Форвард «Локомотива» также сделал голевую передачу.

Сборная Перу одержала волевую победу над Боливией (3:1) в матче второго тура группового этапа Кубка Америки на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

В первом тайме Марсело Морено, реализовав пенальти, вывел вперед Боливию, перед перерывом Паоло Герреро с передачи бывшего полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы сравнял счет. А во втором тайме форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан сначала забил сам, а на 90-й минуте ассистировал Эдисону Флоресу.

Сборная Перу набрала четыре очка и возглавила группу A, у Боливии осталось ноль очков и последнее место.

В заключительном туре 22 июня Перу сыграет с Бразилией, а Боливия – с Венесуэлой.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Кубок Америки

Групповой этап

Группа A

2-й тур

Боливия – Перу – 1:3 (1:1)

Голы: Морено, 28, с пенальти – Герреро, 45. Фарфан, 55. Флорес, 90.