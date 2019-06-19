Гол Фарфана принес Перу победу над Боливией

Сборная Перу одержала волевую победу над Боливией (3:1) в матче второго тура группового этапа Кубка Америки на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
В первом тайме Марсело Морено, реализовав пенальти, вывел вперед Боливию, перед перерывом Паоло Герреро с передачи бывшего полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы сравнял счет. А во втором тайме форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан сначала забил сам, а на 90-й минуте ассистировал Эдисону Флоресу.
Сборная Перу набрала четыре очка и возглавила группу A, у Боливии осталось ноль очков и последнее место.
В заключительном туре 22 июня Перу сыграет с Бразилией, а Боливия – с Венесуэлой.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Кубок Америки
Групповой этап
Группа A
2-й тур
Боливия – Перу – 1:3 (1:1)
Голы: Морено, 28, с пенальти – Герреро, 45. Фарфан, 55. Флорес, 90.
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