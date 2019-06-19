США разгромили Гайану на Кубке КОНКАКАФ - Советский спорт
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19 июня 2019 07:42Футбол

США разгромили Гайану на Кубке КОНКАКАФ

Дубль сделал Бойд.

Сборная США одержала крупную победу над Гайаной (4:0) в матче первого тура группового этапа Кубка КОНКАКАФ на стадионе Allianz Field в Сент-Поле.

Дубль оформил полузащитник Тайлер Бойд, по голу забили полузащитник Пол Арриола и форвард Гьяси Зардес.

В другом матче группы D также в Сент-Поле Панама обыграла Тринидад и Тобаго (2:0).

Во втором туре 23 июня США сыграют с Тринидадом и Тобаго, а Панама – с Гайаной.

Сент-Пол (США)
Кубок КОНКАКАФ
Группа D
1-й тур

США – Гайана – 4:0 (1:0)
Голы: Арриола, 28. Бойд, 51, 81. Зардес, 55.

Панама – Тринидад и Тобаго – 2:0 (0:0)
Голы: Купер, 53. Барсенас, 68.

Турнирное положение: 1. США – 3 очка. 2. Панама – 3. 3. Тринидад и Тобаго – 0. 4. Гайана – 0.

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