«Ростов» презентовал новую форму на следующий сезон (видео)

«Ростов» в своем Twitter опубликовал видеоролик с презентацией новой формы на сезон-2019/20.
Домашний и гостевой комплекты выполнены в желтых и синих цветах, а резервная форма – в белом цвете.
Голкипер «Ростова» будет выходить на поле в серой форме.
В минувшем сезоне подопечные Валерия Карпина заняли 8-е место в таблице РПЛ.
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