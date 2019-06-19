СМИ: Ордец близок к переходу в московское «Динамо» - Советский спорт
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19 июня 2019 11:36ФутболГичунцев Артур

СМИ: Ордец близок к переходу в московское «Динамо»

В минувшем сезоне столичный клуб занял 12-е место в таблице РПЛ.

Украинский защитник Иван Ордец продолжит карьеру в чемпионате России. Об этом сообщает Tribuna.com.

Согласно источнику, его следующим клубом станет московское «Динамо».

Отмечается, что 26-летний футболист перейдет в российский клуб на правах свободного агента. Этим летом у него истекает контракт с донецким «Шахтером».

Ордец числится в системе «горняков» с 2010 года. Он начал выступление за основной состав в 2014 году и за это время отыграл 99 матчей.

Добавим, что в его активе также 12 матчей за сборную Украины.

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