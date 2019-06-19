СМИ: Ордец близок к переходу в московское «Динамо»

Украинский защитник Иван Ордец продолжит карьеру в чемпионате России. Об этом сообщает Tribuna.com.
Согласно источнику, его следующим клубом станет московское «Динамо».
Отмечается, что 26-летний футболист перейдет в российский клуб на правах свободного агента. Этим летом у него истекает контракт с донецким «Шахтером».
Ордец числится в системе «горняков» с 2010 года. Он начал выступление за основной состав в 2014 году и за это время отыграл 99 матчей.
Добавим, что в его активе также 12 матчей за сборную Украины.
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