СМИ: Ордец близок к переходу в московское «Динамо» В минувшем сезоне столичный клуб занял 12-е место в таблице РПЛ.

Украинский защитник Иван Ордец продолжит карьеру в чемпионате России. Об этом сообщает Tribuna.com.

Согласно источнику, его следующим клубом станет московское «Динамо».

Отмечается, что 26-летний футболист перейдет в российский клуб на правах свободного агента. Этим летом у него истекает контракт с донецким «Шахтером».

Ордец числится в системе «горняков» с 2010 года. Он начал выступление за основной состав в 2014 году и за это время отыграл 99 матчей.

Добавим, что в его активе также 12 матчей за сборную Украины.