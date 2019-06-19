Ордец подписал контракт с московским «Динамо» (фото)

Украинский защитник Иван Ордец продолжит карьеру в чемпионате России.
Сегодня, 19 июня, он подписал соглашение с московским «Динамо», о чем информирует клубная пресс-служба.
Отмечается, что 26-летний футболист подписал контракт на три года. Он перебрался в команду Дмитрия Хохлова на правах свободного агента.
Ордец числился в системе «горняков» с 2010 года. Он начал выступление за основной состав в 2014 году и за это время отыграл 99 матчей.
Добавим, что в его активе также 12 матчей за сборную Украины.
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