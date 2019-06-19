«Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым - Советский спорт
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19 июня 2019 12:43ФутболЛипкин Антон

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым

Контракт с 32-летний полузащитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков завершил выступление в клубе. Как сообщает официальный сайт красно-белых, контракт с 32-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года после перехода из «Локомотива». За шесть сезонов он провел за команду 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал десять результативных передач.

Предыдущие три года полузащитник был капитаном команды. В этой роли в сезоне-2016/2017 он вместе со «Спартаком» стал чемпионом России, а в июле 2017 года – обладателем Суперкубка России.

«Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

Добавим, что контракт Глушакова со «Спартаком» был рассчитан еще на один сезон.

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