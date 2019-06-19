СМИ: Роббен может завершить карьеру из-за травмы

Минувший сезон может стать последним для полузащитника «Баварии» Арьена Роббена. Об этом сообщает Bild.
Согласно источнику, у игрока хватает предложений от других клубов, однако, он испытывает проблемы со здоровьем и не уверен, стоит ли продолжать карьеру.
Напомним, контракт 35-летнего голландца с немецким клубом истекает 30 июня. Он выступал за мюнхенский гранд с 2009 года.
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