СМИ: Роббен может завершить карьеру из-за травмы Ранее сообщалось, что им интересуется «Лестер».

Минувший сезон может стать последним для полузащитника «Баварии» Арьена Роббена. Об этом сообщает Bild.

Согласно источнику, у игрока хватает предложений от других клубов, однако, он испытывает проблемы со здоровьем и не уверен, стоит ли продолжать карьеру.

Напомним, контракт 35-летнего голландца с немецким клубом истекает 30 июня. Он выступал за мюнхенский гранд с 2009 года.