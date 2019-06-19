«Спартак» посвятил Глушакову видеоролик

В видеонарезке представлены успешные отборы 32-летнего игрока, а также его голы в ворота ЦСКА, «Амкара», «Рубина», «Ростова», «Севильи», «Анжи», «Уфы» и «Ахмата». Заканчивается видео вручением чемпионского кубка за победу в сезоне-2016/2017.
Напомним, в среду «Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон.
За шесть сезонов в составе красно-белых полузащитник провел 173 матча, забил 23 гола и сделал десять результативных передач.
Контракт Глушакова со «Спартаком» был рассчитан до июня 2020 года.
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