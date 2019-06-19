«Спартак» посвятил Глушакову видеоролик Полузащитник покинул «Спартак» после шести сезонов в клубе.

«Спартак» разместил видеоролик в честь полузащитника Дениса Глушакова, который завершил выступление в клубе.

В видеонарезке представлены успешные отборы 32-летнего игрока, а также его голы в ворота ЦСКА, «Амкара», «Рубина», «Ростова», «Севильи», «Анжи», «Уфы» и «Ахмата». Заканчивается видео вручением чемпионского кубка за победу в сезоне-2016/2017.

Напомним, в среду «Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон.

За шесть сезонов в составе красно-белых полузащитник провел 173 матча, забил 23 гола и сделал десять результативных передач.

Контракт Глушакова со «Спартаком» был рассчитан до июня 2020 года.