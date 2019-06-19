«Сочи» анонсировал подписание новичка Игроком дебютанта премьер-лиги может стать Глушаков.

Дебютант РПЛ «Сочи» анонсировал в своем официальном твиттере подписание новичка.

«Ждете новости о новых контрактах? Скоро будут. Как думаете о ком речь?», – говорится в официальном акканте клуба.

Ждёте новости о новых контрактах? Скоро будут. Как думаете о ком речь? — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) June 19, 2019

Напомним, ранее стало известно, что игроком «Сочи» может стать полузащитник Денис Глушаков.

Ранее в среду «Спартак» объявил о расторжении контракта со своим капитаном, который выступал за команду с 2013 года.

До этого сообщалось, что «Сочи» просматривает полузащитников Динияра Билялетдинова, Анатолия Катрича, Дмитрия Тарасова и форварда Владимира Обухова.

22 июня «Сочи» проведет контрольный матч со «Спартаком».