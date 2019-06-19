Влашич стал полноценным игроком ЦСКА - Советский спорт
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19 июня 2019 14:16ФутболГичунцев Артур

Влашич стал полноценным игроком ЦСКА

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Московский ЦСКА выкупил у «Эвертона» хорватского полузащитника Николу Влашича.

Отмечается, что сегодня, 19 июня, хавбек подписал пятилетний контракт. О других деталях сделки не уточняется.

Ранее сообщалось, что «ириски» просят за своего футболиста 13 млн евро. По слухам, на него также претендовали «Бешикташ», «Галатасарай» и «Милан».

В минувшем сезоне Влашич отыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Он выступал за красно-синих на правах годичной аренды.

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