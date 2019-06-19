Ордец – о переходе в «Динамо»: Долго не раздумывал, здесь работает хороший тренер

Новичок московского «Динамо» Иван Ордец дал комментарий клубной пресс-службе после подписания контракта с российским клубом.
«До перехода слышал о «Динамо» только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб.
Здесь работает хороший тренер, ставятся серьезные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал.
После знакомства с базой «Динамо» и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», – заявил игрок.
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