Ордец – о переходе в «Динамо»: Долго не раздумывал, здесь работает хороший тренер Украинец перебрался в РПЛ из донецкого «Шахтера».

Новичок московского «Динамо» Иван Ордец дал комментарий клубной пресс-службе после подписания контракта с российским клубом.

«До перехода слышал о «Динамо» только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб.

Здесь работает хороший тренер, ставятся серьезные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал.

После знакомства с базой «Динамо» и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», – заявил игрок.