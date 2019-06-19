Адвокат: Глушаков может получить 100 млн кэшем и заявить, что не брал их

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, расторгнувший сегодня контракт со «Спартаком», может скрыть выплату компенсации в сто миллионов рублей с тем, чтобы не делить ее с экс-супругой и детьми.
- Сегодня «Спартак» расторг контракт с Денисом Глушаковым. Пишут, что за это клуб заплатит ему 100 миллионов. С этой суммы что-то достанется его семье: бывшей супруге Дарье и детям?
- Естественно, им что-то должно перейти, потому что решение суда распространяется на все доходы. Но у меня есть информация последних минут. Я как раз пишу твит на эту тему. У нас появилась информация, и, вероятно, сбываются наши опасения по поводу того, что он пытается получить эти деньги кэшем и заявить, что он от них отказался. Но мы надеемся, что «Спартак» на это не пойдет. И все же такая тревожная информация у нас имеется. Сейчас будем ее проверять.
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