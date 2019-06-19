«Сочи» объявил, что подпишет не Глушакова, но тоже полузащитника

«Сочи» сообщил, что новичком команды станет не Денис Глушаков, в среду разорвавший контракт со «Спартаком».
Ранее дебютант премьер-лиги объявил в твиттере о предстоящем трансфере, предложив угадать, кто станет новичком команды.
«Не Денис. Не Глушаков. Но полузащитник. В 21:00 расскажем, кто подписал контракт с клубом», – говорится в сообщении клуба.
Напомним, до этого сообщалось, что «Сочи» просматривает полузащитников Динияра Билялетдинова, Анатолия Катрича, Дмитрия Тарасова и форварда Владимира Обухова.
22 июня «Сочи» проведет в Москве контрольный матч со «Спартаком».
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