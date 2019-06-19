Федун сообщил, что «Спартак» расстанется с Боккетти - Советский спорт
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19 июня 2019 15:49ФутболГичунцев Артур

Федун сообщил, что «Спартак» расстанется с Боккетти

Итальянец выступает за красно-белых с 2013 года.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал третьего футболиста, который покинет команду этим летом.

По его словам, им станет защитник Сальваторе Боккетти. Ранее красно-белые расторгли контракты с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым.

«Кто уходит кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти – это железно.

По «железным» – это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определенную часть зарплаты. Детали официально огласим позже», – цитирует функционера «Чемпионат».

За шесть лет в «Спартаке» Боккетти выиграл чемпионат, а также Суперкубок России. В общей сложности, он провел 115 матчей и забил 5 голов.

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