Федун сообщил, что «Спартак» расстанется с Боккетти

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал третьего футболиста, который покинет команду этим летом.
По его словам, им станет защитник Сальваторе Боккетти. Ранее красно-белые расторгли контракты с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым.
«Кто уходит кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти – это железно.
По «железным» – это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определенную часть зарплаты. Детали официально огласим позже», – цитирует функционера «Чемпионат».
За шесть лет в «Спартаке» Боккетти выиграл чемпионат, а также Суперкубок России. В общей сложности, он провел 115 матчей и забил 5 голов.
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