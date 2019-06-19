Андрей Червиченко: Всегда называл Глушакова заблудившимся в лабиринте

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, почему полузащитник Денис Глушаков, с которым красно-белые расторгли контракт, утратил игровые качества за последние два года
– Почему Глушаков так стремительно утратил свои сильные игровые качества?
– Во-первых, возраст. Во-вторых, он никогда не соответствовал пиару вокруг себя. По самоотдаче был хорош, но креатива в его игре не было. Это не созидатель. Глушаков много отдает назад, его Рауль Рианчо даже назвал курицей без головы… А я его всегда называл заблудившимся в лабиринте.
Денис часто бежал с мячом неизвестно куда и зачем. Многие его удары больше подходили для регби – потому что летели на пять-восемь метров выше ворот. В чемпионском сезоне все залетело. Но ни до, ни после ничего подобного не было… Это говорит, что тот сезон стал счастливым стечением обстоятельств. Такое случается практически у любого футболиста. Точно так же Сергей Семак в свое время переходил из ЦСКА в «ПСЖ». Хотя, на самом-то деле, предпосылок не было.
Полностью интервью с Червиченко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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