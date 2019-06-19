Федун назвал претендентов на Зе Луиша

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию об интересе к форварду красно-белых Зе Луишу.
«Разговоров о Зе Луише много: там и турки, и китайцы, но формального предложения нет. Но окно только открылось, вся «тусня» начинается в середине августа», – сказал функционер «Чемпионату».
Ранее сообщалось, что «Порту» выкупит 28-летнего игрока за 10 млн евро.
Напомним, Зе Луиш дебютировал в «Спартаке» 17 июля 2015 года в матче с «Уфой» (2:2) и, выйдя на замену, сразу забил гол. Всего за четыре года в клубе на его счету 35 голов в 109 матчах. Он помог команде выиграть РПЛ, а также Суперкубок России.
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