Дмитрий Хохлов: При внушительных габаритах Ордец тактически грамотен «Динамо» подписало защитника «Шахтера».

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал подписание контракта с защитником Иваном Ордецом.

«Классический центральный защитник, высокий, с хорошим видением поля и умением начинать атаки, – приводит слова Хохлова официальный сайт клуба. – Неуступчив в единоборствах, что крайне важно для игроков его амплуа. При своих внушительных габаритах Иван тактически грамотен, неплохо действует двумя ногами – его футбольные качества нам подходят».

Кроме того, Хохлов добавил, что клуб следил за 26-летним украинцем на протяжении восьми месяцев.

Отметим, что воспитанник «Шахтера» в завершившемся сезоне провел только два матча. Всего на его счету 99 игр за «горняков», четыре гола и три результативные передачи. За сборную Украины он сыграл в 12 матчах и забил один гол.

Контракт Ордеца с «Динамо» рассчитан на три года. Он стал четвертым новичком бело-голубых после полузащитника Себастьяна Шиманьски, а также защитников Заурбека Плиева и Игоря Калинина.