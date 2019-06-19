Хуммельс покинул «Баварию» и во второй раз за карьеру подписал контракт с «Боруссией» - Советский спорт
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19 июня 2019 16:15ФутболГичунцев Артур

Хуммельс покинул «Баварию» и во второй раз за карьеру подписал контракт с «Боруссией»

Немецкий футболист является воспитанником мюнхенского гранда.

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс перебрался в дортмундскую «Боруссию». Об этом информирует пресс-служба «шмелей». О других деталях сделки не уточняется.

По информации СМИ, возвращение 30-летнего футболиста обошлось клубу в 38 млн евро.

Напомним, игрок уже выступал за «Боруссию» в период с 2008 по 2016 годы

В минувшем сезоне он отыграл 33 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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