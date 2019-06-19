Бывший хавбек «Челси» Андре Шюррле ведет переговоры с российским клубом - Советский спорт
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19 июня 2019 16:40ФутболГичунцев Артур

Бывший хавбек «Челси» Андре Шюррле ведет переговоры с российским клубом

В 2014 году он стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может перебраться в чемпионат России.

Как сообщает Sport Bild, его агент ведет переговоры с клубом РПЛ.

Минувший сезон 28-летний футболист провел в английской премьер-лиге, выступая за «Фулхэм». Он отыграл 24 матча и забил шесть мячей.

Ранее Шюррле выступал за «Байер», «Челси» и «Волфсбург».

Отметим, что именно с его передачи Марио Гетце поразил ворота сборной Аргентины в финале ЧМ-2014, а его команда выиграла поединок со счетом 1:0.

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