СМИ: Ломовицкий покинет «Спартак», если клуб пригласит Мирзова

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов настаивает на трансфере полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова, который в минувшем сезоне выступал за тульский «Арсенал».
Согласно источнику, если его трансфер состоится, красно-белых покинет полузащитник Александр Ломовицкий. Он будет отдан в аренду.
Ранее сообщалось, что к Мирзову проявляют интерес «Краснодар» и московский «Локомотив».
В минувшем сезоне 25-летний хавбек отыграл за туляков 32 матча, забил 8 голов и отдал один голевой пас.
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