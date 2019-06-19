Роман Бабаев: Рады, что Влашич выбрал ЦСКА несмотря на интерес других клубов

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника «Эвертона» Николы Влашича.
Отметим, что 21-летний полузащитник провел минувший сезон в российском клубе на правах аренды.
«Не могу сказать, что договориться с «Эвертоном» было легко – на Николу претендовало немало других клубов. Тем не менее, нам это удалось. Рады, что сохранили такого футболиста не только для нашего клуба, но и для всего российского чемпионата.
Что касается переговоров с самим Влашичем, то мы в очередной раз были обрадованы тем, что иностранные игроки при наличии других предложений выбирают ЦСКА. И это несмотря на конкуренцию и тот факт, что в следующем сезоне мы не будем играть в Лиге чемпионов», – цитирует Бабаева агентство «РИА Новости».
По слухам, на Влашича также претендовали «Бешикташ», «Галатасарай» и «Милан».
Письма, скандалы, ни одной победы над призерами. Всё о последней победе ЦСКА в чемпионате СССРЧемпионат СССР-1988/89 подвел черту гегемонии ЦСКА, которая растянулась на 13 лет. Почему-то ту команду Виктора Тихонова считают едва ли не сильнейшей за все годы его работы. На самом же деле это отнюдь не так. К тому времени красно-синий корабль изрядно накренился, и лишь нестабильность соперников не позволила ему затонуть. Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию? Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье. Марта побила рекорд Клозе, и теперь она лучший бомбардир в истории33-летняя нападающая сборная Бразилии Марта довела счет своих голов на чемпионатах мира до 17. Это рекорд футбола. Не только женского, но и мужского. Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице. Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса». Глушаков и «Спартак». Огненная фотогалерея, посвященная уходу капитанаКапитан «Спартака» Денис Глушаков покинул команду. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Вспоминаем самые трогательные моменты «красно-белой» карьеры Дениса. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось. Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии. Джани Инфантино: Получаю много, но ведь зарплата Блаттера была в четыре раза большеВ начале июня итальянец практически единогласно был переизбран на пост президента ФИФА. В интервью L’Equipe говорит, что заслужил такое доверие, ведь он – борец с коррупцией, за открытость, прозрачность и глобализацию… Арсений Соколов и опустевший дом. Почему дети спортсменов самые несчастныеПосле кровавой резни ребенка, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. Кучеров получит «Харт», а Василевский – «Везину»? Шансы россиян на личные призы в НХЛВ Лас-Вегасе 19 июня состоится церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. У россиян большие шансы уехать из столицы казино не с пустыми руками. Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича. Перегонит ли Мозякин Гретцки? На что способны аксакалы КХЛЗнаменитый словацкий защитник Здено Хара, игравший в финале Кубка Стэнли со сломанной челюстью, не намерен завершать карьеру. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Между Мбаппе и Роналду – пропасть в 134 миллионаШвейцарские ученые оценили текущую стоимость игроков ведущих европейских лиг. Результаты получились весьма любопытными. Криштиану Роналду - не самый дорогой португалец, а Лионеля Месси нет в тройке. Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»! Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.