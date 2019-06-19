Роман Бабаев: Рады, что Влашич выбрал ЦСКА несмотря на интерес других клубов Хавбек подписал пятилетний контракт.

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника «Эвертона» Николы Влашича.

Отметим, что 21-летний полузащитник провел минувший сезон в российском клубе на правах аренды.

«Не могу сказать, что договориться с «Эвертоном» было легко – на Николу претендовало немало других клубов. Тем не менее, нам это удалось. Рады, что сохранили такого футболиста не только для нашего клуба, но и для всего российского чемпионата.

Что касается переговоров с самим Влашичем, то мы в очередной раз были обрадованы тем, что иностранные игроки при наличии других предложений выбирают ЦСКА. И это несмотря на конкуренцию и тот факт, что в следующем сезоне мы не будем играть в Лиге чемпионов», – цитирует Бабаева агентство «РИА Новости».

По слухам, на Влашича также претендовали «Бешикташ», «Галатасарай» и «Милан».