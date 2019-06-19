Роман Бабаев: Верим, что Дзагоев принесет ЦСКА еще много пользы ЦСКА ведет переговоры с полузащитником о продлении контракта.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах по новому контракту с полузащитником Аланом Дзагоевым.

«Переговоры на завершающей стадии, – приводит ТАСС слова Бабаева. – Думаю, что можно ждать продления. Верим в то, что он может принести клубу еще много пользы».

Напомним, 30 июня у 28-летнего полузащитника завершается срок действия нынешнего контракта с клубом.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В завершившемся сезоне он сыграл в 11 матчах и сделал одну результативную передачу.

На зимних сборах Дзагоев получил разрыв крестообразной связки и выбыл до конца лета.

Всего в составе ЦСКА на его счету 342 матча, 74 гола и 88 результативных передач.