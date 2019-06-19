Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Новый контракт Терри с командой из Бирмингема рассчитан до 2021 года.
38-летний Терри провел сезон-2017/18 в «Астон Вилле» в качестве игрока, после чего объявил о завершении карьеры и стал помощником главного тренера.
Напомним, следующий сезон «Астон Вилла» проведет в АПЛ.
Ранее сообщалось, что Джон Терри может возглавить «Дерби Каунти» после ухода из клуба Фрэнка Лэмпарда.
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