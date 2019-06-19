Терри продлил контракт с «Астон Виллой» Бывший защитник сборной Англии Джон Терри продолжит входить в тренерский штаб «Астон Виллы».

Новый контракт Терри с командой из Бирмингема рассчитан до 2021 года.

38-летний Терри провел сезон-2017/18 в «Астон Вилле» в качестве игрока, после чего объявил о завершении карьеры и стал помощником главного тренера.

Напомним, следующий сезон «Астон Вилла» проведет в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Джон Терри может возглавить «Дерби Каунти» после ухода из клуба Фрэнка Лэмпарда.