Терри продлил контракт с «Астон Виллой» - Советский спорт
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19 июня 2019 18:37ФутболСпирин Дмитрий

Терри продлил контракт с «Астон Виллой»

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри продолжит входить в тренерский штаб «Астон Виллы».

Новый контракт Терри с командой из Бирмингема рассчитан до 2021 года.

38-летний Терри провел сезон-2017/18 в «Астон Вилле» в качестве игрока, после чего объявил о завершении карьеры и стал помощником главного тренера.

Напомним, следующий сезон «Астон Вилла» проведет в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Джон Терри может возглавить «Дерби Каунти» после ухода из клуба Фрэнка Лэмпарда.

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