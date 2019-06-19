Никола Влашич: Моим единственным желанием было подписать контракт с ЦСКА Хорватский полузащитник Никола Влашич прокомментировал подписание контракта с ЦСКА.

«Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было мое единственное желание. Надеюсь, мы добьемся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!», - цитирует Влашича официальный сайт красно-синих.

🗣 Прямая речь от героя дня! «Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было моё единственное желание. Надеюсь, мы добьёмся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» 🔴🔵 https://t.co/jezaII1MkL — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 июня 2019 г.

Напомним, ЦСКА подписал с игроком контракт на 5 лет.

В минувшем сезоне Влашич отыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Он выступал за красно-синих на правах годичной аренды.