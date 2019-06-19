Никола Влашич: Моим единственным желанием было подписать контракт с ЦСКА - Советский спорт
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19 июня 2019 19:33ФутболСпирин Дмитрий

Никола Влашич: Моим единственным желанием было подписать контракт с ЦСКА

Хорватский полузащитник Никола Влашич прокомментировал подписание контракта с ЦСКА.

«Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было мое единственное желание. Надеюсь, мы добьемся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!», - цитирует Влашича официальный сайт красно-синих.

Напомним, ЦСКА подписал с игроком контракт на 5 лет.

В минувшем сезоне Влашич отыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Он выступал за красно-синих на правах годичной аренды.

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