Тарасов покидает «Локомотив» - Советский спорт
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19 июня 2019 19:53ФутболСпирин Дмитрий

Тарасов покидает «Локомотив»

В июле полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский «Локомотив».

«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду.

Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле «Локомотива». Он молодец, я его уважаю как профессионала», – цитирует главного тренера команды Юрия Семина агентство ТАСС.

Дмитрий Тарасов играл за «Локомотив» с 2010 года. В составе команды он стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны.

32-летний Тарасов сыграл 8 матчей за сборную России.

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