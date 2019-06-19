Тарасов покидает «Локомотив»

«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, и он ищет другую команду.
Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле «Локомотива». Он молодец, я его уважаю как профессионала», – цитирует главного тренера команды Юрия Семина агентство ТАСС.
Дмитрий Тарасов играл за «Локомотив» с 2010 года. В составе команды он стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны.
32-летний Тарасов сыграл 8 матчей за сборную России.
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