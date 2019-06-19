Джампаоло возглавил «Милан» - Советский спорт
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19 июня 2019 21:18ФутболСпирин Дмитрий

Джампаоло возглавил «Милан»

Новый главным тренером «Милана» стал 51-летний Марко Джампаоло.

Тренер подписал контракт с «Миланом» по схеме «2+1».

Сообщается, что зарплата специалиста составит 2 миллиона евро в год.

Ранее Джампаоло работал с «Сампдорией» и «Эмполи».

В прошедшем сезоне «Милан» занял пятое место в чемпионате Италии. С командой работал Дженнаро Гаттузо.

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