Джампаоло возглавил «Милан»

Тренер подписал контракт с «Миланом» по схеме «2+1».
Сообщается, что зарплата специалиста составит 2 миллиона евро в год.
Ранее Джампаоло работал с «Сампдорией» и «Эмполи».
В прошедшем сезоне «Милан» занял пятое место в чемпионате Италии. С командой работал Дженнаро Гаттузо.
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