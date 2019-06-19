Агент Шюррле: Нам интересны варианты продолжения карьеры в РПЛ

«Пока у нас не было никаких личных контактов и переговоров с российским клубом касательно Шюррле. Однако российская Премьер-лига и ее топ-клубы нам интересны», - цитирует агента Sport24.ru.
В прошедшем сезоне Шюррле выступал на правах аренды за «Фулхэм». Он забил шесть мячей в 24 матчах.
Андре Шюррле - чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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