Сергей Семак: Можем рассмотреть предложение по трансферу Барриоса

«С точки зрения успехов его команды мнения два: с одной стороны хочется, чтобы он побыстрее приехал, с другой — для самого Барриоса чем дальше он пройдет, тем лучше. Что касается желающих его приобрести, то можем рассматривать предложение, если оно будет устраивать и футболиста, и клуб», - цитирует Семака официальный сайт «Зенита».
Барриос в составе сборной Колумбии принимает участие в Кубке Америки-2019.
Он стал игроком «Зенита» в январе 2019 года.
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