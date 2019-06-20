Сергей Семак: Можем рассмотреть предложение по трансферу Барриоса - Советский спорт
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20 июня 2019 00:22ФутболСпирин Дмитрий

Сергей Семак: Можем рассмотреть предложение по трансферу Барриоса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил возможность того, что полузащитник Вильмар Барриос покинет команду нынешним летом.

«С точки зрения успехов его команды мнения два: с одной стороны хочется, чтобы он побыстрее приехал, с другой — для самого Барриоса чем дальше он пройдет, тем лучше. Что касается желающих его приобрести, то можем рассматривать предложение, если оно будет устраивать и футболиста, и клуб», - цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Барриос в составе сборной Колумбии принимает участие в Кубке Америки-2019.

Он стал игроком «Зенита» в январе 2019 года.

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