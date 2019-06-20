Сергей Семак: Не понимаю, где сейчас взять 18 команд для РПЛ - Советский спорт
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20 июня 2019 01:13ФутболСпирин Дмитрий

Сергей Семак: Не понимаю, где сейчас взять 18 команд для РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном расширении высшего дивизиона чемпионата России.

«На данный момент не понимаю, где взять такое количество. Сейчас нет столько команд, которые бы обладали хорошими условиями и материальной базой, чтобы РПЛ расширили именно сейчас. В перспективе это возможно. Есть стадионы, города, но качество и материальная база пока хромают», - цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Собрание клубов РПЛ состоялось 6 июня, большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с сезона-2020/21 до 18 команд.

Это решение должно быть утверждено исполкомом Российского футбольного союза после анализа последствий расширения рабочей группой.

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