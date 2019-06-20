Фелиппе Коутиньо: Не знаю, останусь ли я в «Барселоне»

«Не знаю, останусь ли я в «Барселоне». Никто не знает, что случится в будущем», - цитирует футболиста Marca.
В данный момент Коутиньо в составе сборной Бразилии принимает участие в розыгрыше Кубка Америки-2019.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может выставить полузащитника на трансфер.
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