Фелиппе Коутиньо: Не знаю, останусь ли я в «Барселоне» - Советский спорт
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20 июня 2019 01:41ФутболСпирин Дмитрий

Фелиппе Коутиньо: Не знаю, останусь ли я в «Барселоне»

Полузащитник Филиппе Коутиньо не исключил возможность своего ухода из «Барселоны» нынешним летом.

«Не знаю, останусь ли я в «Барселоне». Никто не знает, что случится в будущем», - цитирует футболиста Marca.

В данный момент Коутиньо в составе сборной Бразилии принимает участие в розыгрыше Кубка Америки-2019.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может выставить полузащитника на трансфер.

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