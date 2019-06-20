Мексика победила Канаду на Кубке КОНКАКАФ

Сборная Мексики одержала свою вторую победу на Кубке КОНКАКАФ. В матче второго тура группового этапа Мексика нанесла поражение Канаде (3:1) на «Бронкос Стэдиум в Майл Хай» в Денвере.
Дубль на свой счет записал полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо. Еще один гол в ворота «кленовых листьев» забил полузащитник Роберто Альварадо.
В другом матче группы A, который также прошел в Денвере, сборная Кубы крупно проиграла Мартинике (0:3).
В заключительном туре 23 июня в Шарлотте пройдут матчи Канада – Куба и Мартиника – Мексика.
Денвер (США)
Кубок Америки
Групповой этап
Группа A
2-й тур
Куба – Мартиника – 0:3 (0:1)
Голы: Марво, 45. Аболь, 70. Фортюне, 84.
Мексика – Канада – 3:1 (1:0)
Голы: Альварадо, 40. Гуардадо, 54, 77 – Каваллини, 75.
Турнирное положение: 1. Мексика – 6 очков. 2. Канада – 3. 3. Мартиника – 3. 4. Куба – 0.
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