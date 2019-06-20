Березовский покинул «Динамо» и стал тренером «Сочи»

Тренер вратарей молодежного состава «Динамо» Роман Березовский покинул клуб, сообщает официальный сайт бело-голубых.
В предстоящем сезоне 44-летний Березовский войдет в тренерский штаб «Сочи», который возглавляет другой бывший игрок «Динамо» – Александр Точилин.
«Конечно, присутствует определенная грусть, – сказал Березовский. – Вы знаете, меня не покидает чувство, что «Динамо» – мой дом.
Жизнь предоставила мне возможность попробовать свои силы в новом проекте – буду работать ассистентом в тренерском штабе клуба премьер-лиги – ФК «Сочи».
Напомним, Березовский выступал за «Динамо» с 2002 по 2006 годы и с 2012-го по 2015-й.
Всего он провел за клуб 112 матчей (из них 36 – «на ноль») и пропустил 130 голов.
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