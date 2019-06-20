Березовский покинул «Динамо» и стал тренером «Сочи» Бывший голкипер бело-голубых работал с вратарями молодежной команды.

Тренер вратарей молодежного состава «Динамо» Роман Березовский покинул клуб, сообщает официальный сайт бело-голубых.

В предстоящем сезоне 44-летний Березовский войдет в тренерский штаб «Сочи», который возглавляет другой бывший игрок «Динамо» – Александр Точилин.

«Конечно, присутствует определенная грусть, – сказал Березовский. – Вы знаете, меня не покидает чувство, что «Динамо» – мой дом.

Жизнь предоставила мне возможность попробовать свои силы в новом проекте – буду работать ассистентом в тренерском штабе клуба премьер-лиги – ФК «Сочи».

Напомним, Березовский выступал за «Динамо» с 2002 по 2006 годы и с 2012-го по 2015-й.

Всего он провел за клуб 112 матчей (из них 36 – «на ноль») и пропустил 130 голов.