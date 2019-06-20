Леонид Федун: Каррера для меня все равно останется «намбер ван» - Советский спорт
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20 июня 2019 09:59ФутболЛипкин Антон

Леонид Федун: Каррера для меня все равно останется «намбер ван»

Итальянец привел «Спартак» к чемпионству спустя 16 лет.

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.

– Он вообще исполнил мою мечту, – сказал Федун в интервью «Чемпионат.com». – Он навсегда останется в моем сердце и памяти как человек, при котором «Спартак» стал чемпионом.

– Если бы вы уменьшили полномочия Карреры и заставили его только тренировать, он бы сразу ушел?
– Он другой, понимаете? Я не хочу разжигать это все. Каррера для меня все равно останется «намбер ван», поэтому это я комментировать не буду. Что было – то было. Забыли.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года после отставки Дмитрия Аленичева. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017 и обладателями Суперкубка России летом 2017 года.

В следующем сезоне красно-белые завоевали бронзу, а в октябре 2018 года Каррера был отправлен в отставку.

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