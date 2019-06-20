«Милан» может приобрести кого-то из игроков «Реала»

У руководства «Милана» на четверг запланирована встреча с генеральным директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Ожидается, что представители «россонери» рассчитывают выяснить, может ли «Реал» продать им кого-то из игроков, которые были бы интересны новому главному тренеру команды Марко Джампаоло.
Напомним, «Милан» объявил о назначении Джампаоло накануне. Предыдущие три сезона тренер работал в «Сампдории».
51-летний итальянец подписал с клубом двухлетний контракт с возможностью продления еще на один год. Его зарплата составит два миллиона евро в год.
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