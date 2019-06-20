Срна вернулся в «Шахтер»

Бывший капитан донецкой команды войдет в тренерский штаб Луиша Каштру.
Дарио Срна играл за «Шахтер» с 2003 по 2018 год.
Он провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионских титулов, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.
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