«Рубин» объявил о назначении Докампо

В тренерский штаб «Рубина» вошел испанец Эдуардо Докампо, сообщает официальный сайт клуба.
В 2012-2017 годах 45-летний испанец уже работал в «Рубине» в качестве тренера-методиста академии.
Предыдущим клубом Докампо было киевское «Динамо» (2018-2019). Также он входил в тренерский штаб сборной Белоруссии (2015-2017) и «Аль-Ахли» (2017-2018).
Напомним, Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после отставки Курбана Бердыева.
«Рубин» уже приступил к подготовке к сезону и в четверг проведет в Казани первый контрольный матч – с «Нефтехимиком».
Добавим, что в первом туре 15 июля «Рубин» сыграет в гостях с «Локомотивом».
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