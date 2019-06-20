«Рубин» объявил о назначении Докампо Испанец вошел в тренерский штаб Шаронова.

В тренерский штаб «Рубина» вошел испанец Эдуардо Докампо, сообщает официальный сайт клуба.

Эдуардо Докампо вошёл в тренерский штаб Романа Шаронова 🙌🏻



Ранее, с 2012 по 2017 год, испанский специалист являлся тренером-методистом нашей академии.



➡️ https://t.co/wRVgSErEpI pic.twitter.com/QfkHfWO3ms — «Рубин» Казань (@fcrk) June 20, 2019

В 2012-2017 годах 45-летний испанец уже работал в «Рубине» в качестве тренера-методиста академии.

Предыдущим клубом Докампо было киевское «Динамо» (2018-2019). Также он входил в тренерский штаб сборной Белоруссии (2015-2017) и «Аль-Ахли» (2017-2018).

Напомним, Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» после отставки Курбана Бердыева.

«Рубин» уже приступил к подготовке к сезону и в четверг проведет в Казани первый контрольный матч – с «Нефтехимиком».

Добавим, что в первом туре 15 июля «Рубин» сыграет в гостях с «Локомотивом».