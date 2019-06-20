Леонид Федун: Условие агента Ломовицкого было: либо платите миллион, либо Саша уходит в «Локомотив»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником Александром Ломовицким, зарплата которого составляет почти миллион евро.
«По Ломовицкому: у него, к сожалению, очень сильный агент, – приводит «Чемпионат.com» слова Федуна. – Он нам поставил условие – либо Саша уходит в «Локомотив», либо вы нам платите эту сумму».
Отметим, что 21-летний полузащитник дебютировал в «Спартаке» в прошлом сезоне. Он принял участие в 26 матчах и сделал одну результативную передачу.
В декабре прошлого года Ломовицкий продлил контракт с красно-белыми до мая 2023 года.
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