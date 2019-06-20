Роберт Левандовски: Игроки «Баварии» с нетерпением ждут подписания Сане

«Немецкие игроки «Баварии» с нетерпением ждут подписания Сане. Но мы должны подождать и посмотреть, что произойдет.Рибери и Роббен — легенды. Конечно, от их ухода грустно. Но «Бавария» найдет им замену. Верю, что вингер, которого подпишет клуб, будет так же хорош, как Роббен и Рибери», - цитирует Левандовски «Газета.ру» со ссылкой на Goal.com.
Ранее сообщалось, что 23-летний Лерой Сане может продолжить карьеру в мюнхенском гранде.
В то же время, «Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Баварии» о трансфере игрока в размере 80 миллионов евро.
Сам футболист отказался комментировать слухи о своем возможном возвращении в бундеслигу.
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