Роберт Левандовски: Игроки «Баварии» с нетерпением ждут подписания Сане Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о возможном переходе в команду вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

«Немецкие игроки «Баварии» с нетерпением ждут подписания Сане. Но мы должны подождать и посмотреть, что произойдет.Рибери и Роббен — легенды. Конечно, от их ухода грустно. Но «Бавария» найдет им замену. Верю, что вингер, которого подпишет клуб, будет так же хорош, как Роббен и Рибери», - цитирует Левандовски «Газета.ру» со ссылкой на Goal.com.

Ранее сообщалось, что 23-летний Лерой Сане может продолжить карьеру в мюнхенском гранде.

В то же время, «Манчестер Сити» отклонил первое предложение «Баварии» о трансфере игрока в размере 80 миллионов евро.

Сам футболист отказался комментировать слухи о своем возможном возвращении в бундеслигу.