«Спартак» и «Сочи» начнут играть в 11 утра - Советский спорт
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20 июня 2019 12:48ФутболЛипкин Антон

«Спартак» и «Сочи» начнут играть в 11 утра

Матч пройдет 22 июня на тренировочном поле рядом с «Открытие Ареной».

«Спартак» сообщил на своем официальном сайте о времени начала контрольного матча с «Сочи».

Игра пройдет 22 июня на тренировочном поле рядом с «Открытие Ареной» и начнется в 11:00. Такое решение принято в связи с жаркой погодой, установившейся в Москве.

Отметим, что матч пройдет в закрытом режиме для журналистов и болельщиков. Однако клуб проведет прямую трансляцию на своих официальных ресурсах.

Накануне «Сочи» в своем первом контрольном матче в межсезонье победил в Москве «Луч» (2:0). Голы забили находившиеся на просмотре полузащитник Динияр Билялетдинов и форвард Владимир Обухов.

Добавим, что «Спартак» и Сочи сыграют друг с другом в первом туре премьер-лиги. Матч пройдет 13 июля на «Открытие Арене».

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