«Спартак» и «Сочи» начнут играть в 11 утра

«Спартак» сообщил на своем официальном сайте о времени начала контрольного матча с «Сочи».
Игра пройдет 22 июня на тренировочном поле рядом с «Открытие Ареной» и начнется в 11:00. Такое решение принято в связи с жаркой погодой, установившейся в Москве.
Отметим, что матч пройдет в закрытом режиме для журналистов и болельщиков. Однако клуб проведет прямую трансляцию на своих официальных ресурсах.
Накануне «Сочи» в своем первом контрольном матче в межсезонье победил в Москве «Луч» (2:0). Голы забили находившиеся на просмотре полузащитник Динияр Билялетдинов и форвард Владимир Обухов.
Добавим, что «Спартак» и Сочи сыграют друг с другом в первом туре премьер-лиги. Матч пройдет 13 июля на «Открытие Арене».
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