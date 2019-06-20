«Спартак» и «Сочи» начнут играть в 11 утра Матч пройдет 22 июня на тренировочном поле рядом с «Открытие Ареной».

«Спартак» сообщил на своем официальном сайте о времени начала контрольного матча с «Сочи».

⏰ Товарищеский матч с «Сочи» начнется в 11:00



Такое решение принято в связи с жаркой погодой, установившейся в Москве.



Матч пройдет 22 июня в закрытом для посещения режиме, однако «Спартак» организует прямую трансляцию встречи на официальных ресурсах клуба.#Спартак pic.twitter.com/O15xQTtCUY — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 20, 2019

Игра пройдет 22 июня на тренировочном поле рядом с «Открытие Ареной» и начнется в 11:00. Такое решение принято в связи с жаркой погодой, установившейся в Москве.

Отметим, что матч пройдет в закрытом режиме для журналистов и болельщиков. Однако клуб проведет прямую трансляцию на своих официальных ресурсах.

Накануне «Сочи» в своем первом контрольном матче в межсезонье победил в Москве «Луч» (2:0). Голы забили находившиеся на просмотре полузащитник Динияр Билялетдинов и форвард Владимир Обухов.

Добавим, что «Спартак» и Сочи сыграют друг с другом в первом туре премьер-лиги. Матч пройдет 13 июля на «Открытие Арене».