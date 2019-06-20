Эдуардо Докампо: «Рубин» стал для меня родным клубом

Тренер «Рубина» Эдуардо Докампо рассказал о своем решении войти в тренерский штаб Романа Шаронова.
«Я долго думал над предложением, но не потому, что не хотел сюда ехать, а потому что все устраивало в предыдущем клубе, там были свои задачи, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Но за время работы в академии для меня «Рубин» стал родным клубом, поэтому было желание вернуться сюда.
Мои задачи – участвовать в тренировочном процессе, помогать с тактикой, разбор соперников».
Напомним, в 2012-2017 годах Докампо работал в академии «Рубина» в качестве тренера-методиста.
В 2015-2017 годах он также входил в тренерский штаб сборной Белоруссии, а после ухода из «Рубина» работал в «Аль-Ахли» (2017-2018) и киевском «Динамо» (2018-2019).
Докампо стал ассистентом Шаронова, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Курбана Бердыева.
«Рубин» уже приступил к подготовке к сезону и в четверг проведет в Казани первый контрольный матч – с «Нефтехимиком».
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