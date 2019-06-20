Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума может перейти в «Спартак» - Советский спорт
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20 июня 2019 13:16ФутболСпирин Дмитрий

Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума может перейти в «Спартак»

Вингер «РБ Лейпциг» Арминду Брума может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Об этом сообщает немецкий журнал Kicker.

Брума играет за «Лейпциг» с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 27 матчей, забив 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Ранее футболист выступал за «Галатасарай», «Реал Сосьедад», лиссабонский «Спортинг».

Сообщается, что на 24-летнего Бруму, помимо российского клуба, претендуют ПСВ и «Порту».

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