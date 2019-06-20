Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума может перейти в «Спартак»

Об этом сообщает немецкий журнал Kicker.
Брума играет за «Лейпциг» с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 27 матчей, забив 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.
Ранее футболист выступал за «Галатасарай», «Реал Сосьедад», лиссабонский «Спортинг».
Сообщается, что на 24-летнего Бруму, помимо российского клуба, претендуют ПСВ и «Порту».
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