Самый дешевый абонемент на матчи «Локомотива» будет стоить 7 000 рублей «Локомотив» начал продажу абонементов на новый сезон.

Клуб предлагает в этом сезоне только абонементы, в которые будут включены как игры РПЛ, так и матчи Кубка страны, а также Лиги чемпионов.

Самый дешевый абонемент будет стоить 7 тысяч рублей. Цена самого дорогого абонемента составит 220 тысяч рублей.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» занял второе место в чемпионате России и завоевал Кубок страны.