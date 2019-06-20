Самый дешевый абонемент на матчи «Локомотива» будет стоить 7 000 рублей - Советский спорт
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20 июня 2019 13:50ФутболСпирин Дмитрий

Самый дешевый абонемент на матчи «Локомотива» будет стоить 7 000 рублей

«Локомотив» начал продажу абонементов на новый сезон.

Клуб предлагает в этом сезоне только абонементы, в которые будут включены как игры РПЛ, так и матчи Кубка страны, а также Лиги чемпионов.

Самый дешевый абонемент будет стоить 7 тысяч рублей. Цена самого дорогого абонемента составит 220 тысяч рублей.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» занял второе место в чемпионате России и завоевал Кубок страны.

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