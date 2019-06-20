Артем Дзюба: Большая благодарность Путину за чемпионат мира в России В четверг Владимир Путин отвечает на вопросы на «Прямой линии с президентом».

Капитан сборной России по футболу и форвард «Зенита» Артем Дзюба перед началом «Прямой линии с Владимиром Путиным» поблагодарил президента за популяризацию футбола в стране.

«Мы видели, каким грандиозным событием стал чемпионат мира в России, – сказал 30-летний нападающий. – Большая благодарность Владимиру Владимировичу Путину, это способствовало популяризации футбола, много мальчишек сейчас им занимаются».

Черчесов и Дзюба на прямой линии с Путиным pic.twitter.com/w96hJteQQD — Руслан Абушкин (@abushkin) June 20, 2019

Отметим, что на «Прямую линию с президентом» также пришли олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов.