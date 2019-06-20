Мархель назначен главным тренером сборной Белоруссии До этого он работал в молодежной сборной.

Новым главным тренером сборной Белоруссии назначен Михаил Мархель, сообщает официальный сайт Белорусской федерации футбола.

52-летний Мархель сменил Игоря Криушенко, под руководством которого команда не набрала ни одного очка в четырех матчах отборочного турнира Евро-2020.

До назначения в первую сборную он работал в молодежной команде, а еще ранее с юношескими сборными, которые четыре раза выводил в элитные раунды чемпионатов Европы (U17, U19). В 2011 году в роли ассистента главного тренера молодежной сборной Мархель помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата Европы (U21).

Напомним, в 1990-е годы Мархель выступал в России за «Спартак» (Владикавказ), «Торпедо» и «Черноморец».

На своем новом посту Мархель дебютирует в сентябре в гостевых матчах с Эстонией (6 сентября) в квалификации Евро-2020 и товарищеской игре с Уэльсом (10 сентября).