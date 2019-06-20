Гендиректор «Зенита»: Обсуждаем с Маркизио, что делать дальше - Советский спорт
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20 июня 2019 15:30ФутболСпирин Дмитрий

Гендиректор «Зенита»: Обсуждаем с Маркизио, что делать дальше

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем полузащитника Клаудио Маркизио.

«К сожалению, состояние Маркизио не позволило ему вернуться в строй. Пришлось делать операцию, хотя были надежды, что удастся обойтись без нее. Футболист такого класса и понимания игры не смог показать себя в полной мере из-за травмы. Мы обсуждаем с ним, что делать дальше», - цитирует Медведева агентство «РИА Новости».

Напомним, Клаудио Маркизио на правах свободного агента подписал контракт с «Зенитом» 3 сентября 2018 года.

В текущем году он сыграл только один матч - против «Фенербахче» в Лиге Европы. В апреле футболист перенес хирургическую операцию на колене.

Маркизио не полетел с «Зенитом» на предсезонный сбор в Австрию.

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